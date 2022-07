Im Frühsommer sorgten zahlreiche Fälle von Hepatitis bei Kinder für Aufregung. Eine Leberentzündung ist auch bei Kindern nicht ungewöhnlich, doch im Normalfall werden diese von den typischen Hepatitis-Viren ausgelöst. Doch in diesen Fällen, es wurden auch drei in Österreich gemeldet, waren die Hepatitis-Viren A bis E nicht die Ursache. Bei einigen Kindern waren die Verläufe so schwer, dass diese sich auch einer Lebertransplantation unterziehen mussten. Im jüngsten WHO-Bericht ist nachzulesen, dass weltweit in 35 Ländern 1010 Fälle gemeldet wurden. Darunter waren auch 22 Todesfälle.