1 Welche Regelung gilt aktuell, wie lange muss man in Quarantäne, wenn man einen positiven Sars-CoV-2-Test hat?

ANTWORT: In fast ganz Österreich gilt: nach positivem Test fünf Tage Quarantäne. Ab dem fünften Tag kann man sich entweder freitesten, oder sich, wenn man keine Symptome mehr hat, mit einer sogenannten Verkehrsbeschränkung außerhalb der eigenen vier Wände aufhalten. Diese Beschränkung gilt ohne Freitesten für weitere fünf Tage. Nur Wien setzt noch auf eine strengere Regelung: Eine infizierte Person muss zehn Tage in Quarantäne. Aber auch die Wienerinnen und Wiener haben die Möglichkeit, sich ab dem fünften Tag freizutesten. Ein automatisches Wechseln in die Verkehrsbeschränkungen nach fünf Tagen ohne Test ist hier aber nicht möglich. Österreich wäre nicht das erste Land, das die Quarantänepflicht aufhebt. Etwa in Schweden und Spanien ist dies schon der Fall, in Italien soll es auch bald so weit sein.