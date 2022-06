Obwohl wir uns in der warmen Jahreszeit befinden, steigen die Fallzahlen. Treiber des Infektionsgeschehens ist vor allem BA.5, eine Subvariante von Omikron. Zudem sind aktuell in Österreich kaum Corona-Maßnahmen in Kraft. Und schließlich: Wir alle wünschen uns das Ende dieser Pandemie. Dennoch ist es keine gute Idee, sich absichtlich mit Sars-CoV-2 zu infizieren. Die Annahme "es wird ohnehin alle treffen, besser ich infiziere mich gleich und habe es hinter mir", trifft leider nicht zu. Wieder andere versuchen, mit einer Infektion ihre "natürliche Immunität" zu boostern. Schließlich sei Omikron ja mild.