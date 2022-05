Frage & Antwort. In der letzten Maiwoche wird mit dem Welt-Schilddrüsen-Tag auf Erkrankungen dieses Organs hingewiesen. Was bei Über- und Unterfunktionen zu beachten ist.

1 Warum ist die Schilddrüse so wichtig für den Menschen?

Zwar ist die Schilddrüse ein sehr kleines Organ, jedoch ist sie für den menschlichen Stoffwechsel entscheidend, erklärt Peter Lind, Internist, Endokrinologe und Nuklearmediziner am Klinikum Klagenfurt: „Die Hormone, die in der Schilddrüse produziert werden, greifen in unterschiedliche Stoffwechsel-prozesse ein – so etwa in den Fett-

und Knochenstoffwechsel.“ Außerdem spielt die Schilddrüse bei der embryonalen Gehirnentwicklung eine große Rolle.