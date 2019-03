Strahlung Wie gefährlich ist 5G für die Gesundheit?

Facebook

5G: Gefährlich für den Menschen? © APA/AFP/JOSEP LAGO

Während 5G in der Welt der Technik ob schnellerer Geschwindigkeiten und kürzerer Reaktionszeiten Euphorie auslöst, melden sich aus Wissenschaft und Medizin kritische Stimmen. In einem offenen Brief an die EU-Kommission formulierten 180 Forscher und Ärzte ihre Bedenken zum 5G-Ausbau: Die Entwicklung solle gestoppt werden, bis potenzielle Risiken für die Gesundheit umfassend erforscht wurden. Die EU widerspreche mit einer Ausrollung ohne vorherige Untersuchungen dem Vorsorgeprinzip.

