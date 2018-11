Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Grippe © drubig-photo - stock.adobe.com

Ist das jetzt der Beginn der Grippewelle? Das Influenza-Netzwerk Österreich, das an der Med Uni Wien angesiedelt ist und jede Saison die Grippefälle in Österreich überwacht, hat den ersten Grippefall für Österreich gemeldet. Aber: Es handle sich dabei um einen "Urlaubsrückkehrer", der die Grippe als Reiseerkrankung mit nach Hause gebracht hat. "In Österreich selbst sehen wir noch keine Aktivität des Influenza-Virus", sagt die Verantwortliche Monika Redlberger-Fritz. Österreich ist also weiterhin "grippefrei", mit dem Beginn der Grippewelle werde es wohl auch noch dauern.

"Leider bin ich keine Hellseherin und kann den Beginn der Grippewelle nicht vorhersagen", sagt Redlberger-Fritz. Diese ersten Fälle, die von Urlaubern mit nach Österreich gebracht werden, gebe es jedes Jahr - die meisten Touristen bringen die Influenza aus dem asiatischen Raum mit.

Mit Spannung warten die Influenza-Experten auf den ersten "österreichischen" Fall - dann dauere es aber immer noch vier bis sechs Wochen, bis die Grippe "Fahrt aufnehme". Bis die echte Grippewelle da ist, vergehen dann meist noch zwei Wochen. "Beginnt die Grippewelle früh, dann geht es vor Weihnachten los, es kann aber auch bis Mitte Jänner dauern, wenn die Welle erst spät einsetzt", sagt Redlberger-Fritz.

Das bedeutet auch: "Es ist definitiv noch nicht zu spät, um sich impfen zu lassen", sagt Redlberger-Fritz.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.