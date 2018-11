Kurpfuscher So erkennen Sie Scharlatane in der Alternativmedizin

„Böse Heiler“: Zwei Autoren zeigen auf, wie (lebens)gefährlich Scharlatane im Dschungel der Alternativmedizin sein können - und an welchen Aussagen man diese erkennt.

Scharlatane © Microgen - stock.adobe.com

Eine Überdosis Vitaminpräparate, die beinahe zu einer Leberzirrhose geführt haben. Eine Krebspatientin, die sich einzig und allein auf die Heilsversprechen eines Alternativmediziners verließ und mit 48 Jahren an einem Brusttumor starb, der gut behandelbar gewesen wäre. Eine übersehene Nierenbeckenentzündung, weil die Kinesiologin der Meinung war, Stress allein sei schuld an den Schmerzen. Ein lebenswichtiges Medikament, das abgesetzt wurde, weil es das Pendel einer Heilerin so angezeigt hat.

