Osteopathie © (c) karelnoppe - stock.adobe.com (karelnoppe)

Das neue Ärztegesetz, das sich momentan in Begutachtung befindet, enthält einen entscheidenden Zusatz, der die Wogen hochgehen lässt: Demnach soll die Tätigkeit des Arztes in Zukunft auch alle „komplementär- und alternativmedizinischen Heilverfahren“ umfassen. Eine Gruppe, die gegen die Neufassung aufbegehrt, sind die Osteopathen - die Befürchtung: Nur noch Ärzte sollen Osteopathie ausüben dürfen. Diese entgegnen jedoch in Person von Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres: „Es geht uns Ärzten nicht darum, hier ein Geschäft zu übernehmen“, und fügt an: „Die Gesetzesänderung geht auch nicht von uns aus.“ Vielmehr wolle das Gesundheitsministerium den Wildwuchs im Bereich der Alternativmedizin in den Griff bekommen. „Es soll nicht mehr möglich sein, dass selbst ernannte Wunderheiler in Anklagefällen freigesprochen werden, weil die gesetzliche Basis fehlt.“ Das Gesetz richte sich nicht gegen Anbieter mit einer seriösen Ausbildung.

