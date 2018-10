Die häufigste Ursache für eine Lungenembolie ist eine Thrombose. Wie man sein Risiko erkennt und am besten vorbeugt.

© (c) yavdat - stock.adobe.com

"Mehr als 4000 Menschen sterben laut Statistik in Österreich jedes Jahr an einer Lungenembolie – nicht selten auch junge und zuvor gesunde Menschen“, wie Peter Marschang von der Österreichischen Gesellschaft für Internistische Angiologie betont. Die Lungenembolie sei damit nach Herzinfarkt und Schlaganfall die dritthäufigste zum Tode führende Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und selbst wenn die Lungenembolie überlebt wird, sei die Prognose in der Folge nicht immer günstig.

