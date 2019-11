Facebook

Diabetes © adragan - stock.adobe.com

Frau und Mann muss die Fragen am heutigen Diabetes-Tag schon ehrlich beantworten: Wiege ich zu viel? Esse ich ungesund? Mache ich zu wenig Bewegung? Muss man zu all diesen Fragen betroffen nicken, erfüllt man schon drei der Hauptrisikofaktoren für den Typ-2 Diabetes – eine Erkrankung, die in den letzten Jahrzehnten wie ein Tsunami über die westliche Welt geschwappt ist und den früheren „Altersdiabetes“ zur Volkskrankheit werden ließ.