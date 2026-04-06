Betroffene von postakuten Infektionssyndromen (PAIS), zu denen auch Long Covid und ME/CFS zählen, sind in Österreich kategorisch unterversorgt. Öffentliche Anlaufstellen gibt es nicht; die geringe Anzahl der spezialisierten Fachärztinnen und Fachärzte ist überlaufen. Allein in der Steiermark sind laut Schätzungen des Nationalen Referenzzentrums 10.200 Personen nur von ME/CFS, dem Chronic-Fatigue-Syndrom, betroffen. 2.000 davon so schwer, dass sie größtenteils bettlägerig sind.

In der Steiermark wurde Ende November ein Versorgungskonzept für PAIS-Betroffene im Rahmen der Gesundheitsplattform beschlossen – wir haben berichtet. Erstellt wurde das Konzept vom ehemaligen Rektor der MedUni Graz, Josef Smolle, gemeinsam mit Fachkolleginnen und -kollegen. Auch den Erfahrungen aus Sicht der Betroffenen wurde Raum gegeben, indem sich Smolle und Col mit der Patientenorganisation ÖG ME/CFS ausgetauscht haben.

Ambulante Anlaufstelle: Aus eins mach zwei

Die Versorgung soll auf drei Ebenen erfolgen: Ebene eins umfasst den niedergelassenen Bereich, hier soll in Primärversorgungseinheiten sowie bei Hausärztinnen und -ärzten geklärt werden, ob PAIS vorliegt oder eine andere Erkrankung Ursache der Beschwerden ist. Ebene zwei soll eine „ambulante Einheit“ sein. Diese wird am Universitätsklinikum Graz angesiedelt sein, da eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachbereiche aufgrund des komplexen Krankheitsbildes notwendig ist. Versorgungsebene drei wird dann schlagend, wenn bei schwersten Fällen ein Spitalsaufenthalt notwendig wird. Diese Betten sollen in einer noch zu bestimmenden Klinischen Abteilung der Uniklinik für Innere Medizin zur Verfügung gestellt werden.

Josef Smolle hat das Konzept im Auftrag von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl erstellt © privat

Im November hieß es, erste Umsetzungsschritte sollen im ersten Quartal 2026 folgen. Smolle bestätigt gegenüber der Kleinen Zeitung, dass „das Personal-Recruiting läuft“. Im Detail geht es vor allem um das „Herzstück“ des Konzeptes, die Spezialambulanz. Der Plan war, diese mit einer Ärztin, einem Arzt zu besetzen, also eine Vollzeitstelle auszuschreiben. „Wir haben einige Interessenten“, sagt Smolle. „Es ist durchaus denkbar, dass sich zwei Personen diese Stelle teilen.“ Im ersten Halbjahr 2026 sollte die Personalentscheidung getroffen sein. Weiters solle das Netzwerk aus PVEs und niedergelassenen Ärzten im dritten Quartal stehen, so Smolle.

Premiere: Neuer Universitätslehrgang

Weil aber in großen Teilen des Gesundheitssystems das Wissen um ME/CFS und Co. noch ausbaufähig ist, wurde ein neuer, zweisemestriger Universitätslehrgang an der MedUni Graz ins Leben gerufen – es ist dies der erste seiner Art in Österreich. Geleitet wird der Lehrgang von Andrea Grisold und Thomas Weber. Letzterer ist einer der wenigen ME/CFS-Spezialisten, die es in der Steiermark gibt. Der Lehrgang für „Postvirale Syndrome“ richtet sich an medizinisches Personal und Pflegeberufe. „Wir sind fast voll, es läuft ganz gut an“, sagt Weber. Der Start ist mit dem Wintersemester 26/27 geplant. Am 20. Mai gibt es für Interessierte einen Online-Informationsabend.