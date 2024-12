Ein Zuviel an Kilos kann die Lebensqualität massiv einschränken. Doch steigt der Body-Mass-Index (BMI) auf über 30 an, ist es nicht nur ein Unwohlsein, das belastet. Betroffene leiden dann unter Adipositas, also starkem Übergewicht. In Österreich betrifft dies laut der Österreichischen Gesundheitskasse 18 Prozent der Männer und 15 der Frauen. Hinzu kommt, dass Adipositas weitere Erkrankungen nach sich ziehen kann - zum Beispiel Diabetes. Auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Demenz ist erhöht.

Umso wichtiger ist eine Auseinandersetzung und eine Behandlung dieser chronischen Stoffwechselerkrankung. Eine Therapie sollte laut Österreichischer Adipositasgesellschaft auf mehreren Standbeinen fußen. Lebensstilmaßnahmen wie ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung sind die Basis jeder Gewichtsintervention. Auch chirurgische Eingriffe (Magenverkleinerung) und Medikamente können zusätzlich eingesetzt werden. Mittlerweile gibt es mit den umgangssprachlich genannten „Abnehmspritzen“ effektive Präparate, die auch in der EU zugelassen sind. Wirkstoffe wie Liraglutid und Semaglutid sorgen dafür, dass das Sättigungsgefühl länger anhält, so wird weniger Nahrung aufgenommen. Je nach Präparat sind Gewichtsreduktionen zwischen zehn und 20 Prozent zu erwarten. Ab einem Body-Mass-Index von 30 bzw. von 27, wenn Begleiterkrankungen wie Diabetes vorliegen, können diese verschrieben werden.

„Eine Kostenübernahme ist nicht vorgesehen“

Wohlgemerkt: Sie können verschrieben werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Kasse auch die Kosten übernimmt – wenn es um die Behandlung von Adipositas geht. Je nach Präparat und Dosis unterscheiden sich die Kosten, sie bewegen sich aber in etwa zwischen 150 und 300 Euro monatlich. Doch von Seiten der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK heißt es auf Nachfrage: „Eine Kostenübernahme von Arzneimitteln zur reinen Gewichtsabnahme ist rechtlich seitens der Sozialversicherung nicht vorgesehen.“ Das heißt, diese Therapieform ist von den Betroffenen selbst zu bezahlen.

Dieses Video könnte Sie auch interessieren

Das ist nicht der Fall, wenn Betroffene schon eine Diabetes-Diagnose erhalten haben und Erfolge einer ersten Linientherapie ausgeblieben sind. „Also konkret für jene Diabetiker, die trotz der klassischen Standardbehandlung keine ausreichende Stoffwechselkontrolle erreichen konnten“, präzisiert die ÖGK. Laut dem Dachverband ist die Kostenübernahme für Diabetes-Patienten in den folgenden Fällen vorgesehen: