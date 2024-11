Es sind Bilder, die man lange nicht vergisst: Das Video ist nur 40 Sekunden lang, aber es zeigt die ganze Dramatik, die eine Keuchhusten-Erkrankung für einen Säugling bedeuten kann. Das Baby hustet, schreit schrill und versucht gleichzeitig verzweifelt Luft zu holen. Der kleine Körper krümmt sich zusammen, nach dem Hustenanfall fällt es erschöpft zur Seite. Solche Anfälle wiederholen sich unzählige Male pro Tag. „Für Erwachsene ist Keuchhusten oft nicht mehr als ein Husten, für Säuglinge kann die Erkrankung lebensbedrohlich sein“, sagt Markus Keldorfer. Der Intensivmediziner an der LKH Kinderklinik Graz weiß, was Keuchhusten bei den Kleinsten anrichten kann: Als im März dieses Jahres ein nur wenige Wochen altes Baby an Keuchhusten verstorben ist, war er einer der betreuenden Ärzte.