Es ist ein tragischer Fall, der am Dienstag bekannt wurde. Ein wenige Wochen alter Säugling ist nach einem schweren Verlauf einer Keuchhusten-Infektion in einem Grazer Krankenhaus verstorben. Gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigte Eva Winter, Leiterin des Grazer Gesundheitsamtes, den Fall. „Keuchhusten ist eine gefährliche und hochansteckende Erkrankung, besonders gefährlich ist diese für Babys“, so Winter.