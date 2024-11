Die aktuelle Fitnesskultur habe mit Gesundheit relativ wenig zu tun, kritisiert Arvid Neumann in dieser Folge von „Ist das gesund?“, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Wieso man auch im Alltag und nicht nur bei dezidierten Trainingseinheiten in Bewegung bleiben sollte und was die Faszien damit zu tun haben, erklärt der Sportwissenschaftler und Orthopäde im Gespräch mit Martina Marx. Gleich anhören:

HIer gleich den Podcast hören