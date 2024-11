„Eigentlich“, sagt Walter Schippinger, „ist es eine große Freude, dass wir alle die Aussicht haben, älter zu werden als die Generationen vor uns.“ Gleichzeitig aber stellt die demografische Entwicklung nicht nur die Medizin, sondern die ganze Gesellschaft vor große Herausforderungen: Daher hat Schippinger, ärztlicher Leiter der Albert-Schweitzer-Klinik in Graz, schon 2019 das Netzwerk Altersmedizin Steiermark gegründet: Der Verein setzt sich für eine menschlichere Medizin ein, gerade in der Betreuung von älteren Menschen und organisiert den bereits sechsten Kongress für Altersmedizin in Graz (siehe Infobox).