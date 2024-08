Rund 50 Mountainbike-Unfälle von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre werden jährlich an den Grazer Universitätskliniken für Kinder- und Jugendchirurgie und für Orthopädie und Traumatologie behandelt. In den letzten Jahren ist die Zahl der Unfallopfer gestiegen: Hochgerechnet auf die Steiermark sind es etwa 150, auf Österreich rund 1.500 Unfälle. Was bei Mountainbike-Unfällen hervorsticht: Nahezu die Hälfte der Verletzungen ist medizinisch als „schwer“ einzustufen.