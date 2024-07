Die Haut ist unser größtes Organ - und immer noch sehr unterschätzt ist die Diagnose „Hautkrebs“. Intensive UV-Strahlung und Sonnenbrände gelten als Haupt-Risikofaktoren. Immer mehr Menschen mussten in den vergangenen 20 Jahren aufgrund von Hautkrebs im Krankenhaus behandelt werden. Expertinnen und Experten rechnen in den nächsten 20 bis 30 Jahren sogar mit einer Verdoppelung. Umso wichtiger ist die Früherkennung - und die Kontrolle beim Haus- oder Hautarzt.

In einem ersten Schritt können wir auch selbst unsere Leberflecken und Muttermaße regelmäßig anschauen. Hierbei kann die „ABCDE-Regel“ helfen, wobei jeder Buchstabe für ein Warnzeichen steht. Die Deutsche Krebsgesellschaft gibt einen Überblick:

Asymmetrie: Der - neue oder bestehende - Leberfleck hat eine ungleichmäßige Form entwickelt.

Begrenzung: Der Rand des Leberfleckes ist gezackt, verwaschen, uneben oder rau.

Color (dt.: Farbe): Rosa, Grau, Braun, Schwarz: Es kommen mehrere Farben in einem Leberfleck zusammen.

Durchmesser: Der Leberfleck hat mehr als 5 Millimeter Durchmesser oder eine Halbkugelform.

Erhabenheit: Der Leberfleck ragt mehr als einen Millimeter über das Hautniveau hinaus und/oder hat eine raue und schuppende Oberfläche.

Es gibt Körperstellen, die schnell vergessen werden. Leberflecke an Armen oder Beinen springen uns schnell ins Auge. Doch sie können sich auch an Körperstellen befinden, die wir nicht so leicht im Blick haben - etwa zwischen den Fingern oder Zehen oder unter den Fußsohlen, so die Krebsgesellschaft - oder auch auf der Kopfhaut.

Sinnvoll ist daher, einen Handspiegel zu Hilfe zu nehmen und - wenn vorhanden - auch Lebensmensch oder Freundin/Freund zu bitten: „Kannst du dir meinen Rücken anschauen, ob dir da etwas auffällt?“

Wenn einem beim Selbstcheck etwas auffällt, sollte man keine Scheu haben, diese Veränderung in der Hautarztpraxis abklären zu lassen. Der Krebsgesellschaft zufolge gilt hier das Motto: lieber einmal unnötig als einmal zu spät. Viele Praxen bieten spezielle Sprechstunden an zur zeitnahen Abklärung auffälliger Leberflecke. Der Arzt oder die Ärztin sucht die Haut dabei systematisch nach Auffälligkeiten ab, die Untersuchung dauert rund 10 bis 20 Minuten.

Die Krebsgesellschaft gibt noch einen Tipp für eine gute Vorbereitung des Screenings: Nagellack von Fuß- oder Fingernägeln vorab entfernen - sie könnten Hautveränderungen verstecken.