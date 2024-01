Allein beim Blick aus dem Fenster fühlt man, wie eine feuchte Kälte unter die Kleidung kriecht. Bei so einem Wetter laufen zu gehen - das kann doch nicht gut für den Körper sein, das muss uns doch anfälliger machen für Infekte, oder? Ganz so eindeutig ist die Antwort auf diese Frage nicht. Der Sportwissenschafter Ingo Froböse erklärt im Interview, wie winterliches Laufwetter auf den Körper wirkt - und warum wir uns in den zwei Stunden nach dem Laufen besser nicht unter Menschenmassen mischen.