Die Motivation des Versagens rettet mich durch die letzten Wochen © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

In der vergangenen Woche musste ich ja beichten, dass ich eine Einheit Meditieren vergessen hatte. Und dieses öffentliche Geständnis war mir Lehre und Ansporn zugleich. So etwas ist seither auch nicht mehr vorgekommen. Schwöre. Aber, und so ehrlich muss ich sein, die Motivation des Versagens rettet mich durch die letzten Wochen und Tage der Fastenzeit. Und da stimmt dann auch wieder das Sprichwort: Übung machten den Guru. Sagt man doch so, oder?