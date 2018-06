Interview„Noten sind viel mehr und viel weniger“

Facebook

Bernhard Hemetsberger, Institut für Bildungswissenschaft - Universität Wien © KK

Was sagen Schulnoten eigentlich aus?



Bernhard Hemetsberger: Sie vermitteln, wie jemand mit den in der Schule vermittelten Denksystemen zurechtkommt. Da spielen soziale Herkunft, Sprachkompetenz und anderes auch eine Rolle. Als objektive Leistungsbeurteilung sind Noten damit aber ungeeignet. Das ist das Spannungsfeld, in dem sich die Notengebung abspielt: Noten sind viel mehr und gleichzeitig viel weniger als das, was in der Schule stattfindet. Das zeigen beispielsweise Erfolgskarrieren von Schulabbrechern.



Wozu braucht es Schulnoten dann?



Historisch betrachtet haben Schulnoten anfangs der internen Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern gedient – als klassisches Rückmeldungssystem, wie der Lehrer die Arbeit eines Schülers interpretiert. Bereits im 18. Jahrhundert kippte die Notengebung zur Mitteilung des Systems nach außen und wurde beispielsweise für die Vergabe von Lehrstellen relevant. Heute wird diese Selektionsfunktion, wer was wie gut kann, zusehends an außerschulische Institutionen weiterverschoben – zum Beispiel an die Unis oder Assessment- Center von Unternehmen, wo die Eignung für einen Job geprüft wird. Damit kommt es allerdings zu einer Entwertung der Schulleistungen.



Können Noten denn fair sein?

