Was Eltern beachten müssen Hunde von Nachbarn und Verwandten sind für Kinder am gefährlichsten

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Eine Grazer Studie zeigt: Kinder werden am häufigsten von den Hunden von Verwandten und Nachbarn gebissen. Worauf man achten muss.

Was Eltern beachten müssen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© New Africa/stock.adobe.com

In den letzten Tagen wurden in Österreich wieder Kinder von Hunden gebissen und so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Insgesamt kommt es hierzulande laut dem Verein „Große schützen Kleine“ zu rund 800 solcher Fälle pro Jahr.