"Das Freiheitsgefühl war meinen Eltern wichtig", sagt Marie Kreutzer © APA/AFP/ODD ANDERSEN

Wenn ich an meine Kindheit denke, drängen sich eher Töne und Gerüche auf als Bilder. Es gibt einen bestimmten Vogel, den hört man, finde ich, nur in Graz und Gleisdorf. Ich wollte ihn gerne in meinem Film „Die Vaterlosen“ hören und habe meinen Tonmann lange gequält, diesen Vogel, von dem ich glaube, dass es eine Ringeltaube ist, aufzunehmen, aber wir konnten ihn nicht auftreiben.

Meine Erinnerung ist sehr positiv, frei. Ich glaube nicht, dass meine Eltern sehr streng waren. In manchem dann natürlich schon, Tischmanieren waren zum Beispiel ein Thema, das meinem Vater sehr wichtig war.

