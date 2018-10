Facebook

Sich als Paar wieder zu finden, braucht einen Plan © (c) georgerudy - stock.adobe.com

Liebe Daniela!

Statistisch gesehen werden die meisten Ehen geschieden, wenn die Kinder kommen – und wenn sie gehen. Viele Paare schlittern nach dem Auszug ihrer Kinder in eine Krise, das ist also nichts Ungewöhnliches. In den letzten Jahren hat sich alles um die Kinder gedreht, sich dann wieder als Paar zu finden, geht nicht automatisch, dazu braucht es einen Plan.

Ein guter Anfang dafür ist, zurück in die Zeit zu schauen, bevor die Kinder da waren, und sich gemeinsam zu fragen, was man damals gerne gemacht hat. Diese Dinge können auch jetzt das sein, war ein Paar wieder zueinander führt. Das alles dauert Zeit und braucht Gespräche. Wir empfehlen Ihnen, sich auch einmal darüber zu unterhalten, wie viel Zeit jeder für sich braucht, auch das ist ein ganz wichtiges Thema in dieser Phase.



Ein leeres Nest hat auch Vorteile. Die Spontanität, die ein Leben ohne Kinder mit sich bringt, ist durchaus eine Bereicherung. Wie wäre es mit einem Kinobesuch oder einem Treffen mit Freunden? Ein kinderloses Zuhause schafft Platz für neue Herausforderungen, man kann eine neue Ausbildung oder eine Weiterbildung in Angriff nehmen. Wichtig dabei ist, dass der Partner dieses Vorhaben auch ernst nimmt. Man kann Krisen wie diesen aber auch vorbeugen, in dem man als Paar schon vor den Auszug der Kinder eine gemeinsame Version für die Zukunft entwickelt, auf die man sich dann auch freuen kann. Das wirkt sich positiv auf die Paarbeziehung aus.



Möglicherweise hilft Ihnen auch eine professionelle Paarbegleitung in Form von individuellen Sitzungen oder auch in einem Paarworkshop, die Sie in Ihrer Suche nach der Gemeinsamkeit weiterbringt.