Thomas Schurian ist HTL-Absolvent. Heute produziert der Schlossermeister und Schmied in seiner Kärntner Werkstatt exklusive Messer, die weltweit begehrt sind. Auch die Kurse zum Selbermachen erfreuen sich großer Beliebtheit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Schurians Credo: "Beweg dich zurück zu den Wurzeln, zu Handwerk und Tradition" © Markus Traussnig

Die Wahrscheinlichkeit, einmal in seinem Leben nach Buchscheiden zu kommen, ist zugegebenermaßen gering. Der verträumte Ort in der Nähe der Kärntner Bezirksstadt Feldkirchen verströmt jede Menge ländliche Idylle. Auch dort, bei Hausnummer 10. Ein 400 Jahre altes Gutsgebäude erstrahlt in renoviertem Glanz, daneben das einstige Gesindehaus und Stallgebäude, das jetzt als Werkstatt und Wirkungsstätte dient. Thomas Schurian ist dort aufgewachsen und vor ein paar Jahren wieder heimgekehrt.