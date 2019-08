Zum Welttag 6 Fakten, die Sie über Linkshänder wissen sollten

Facebook

Heute ist Welt-Linkshändertag © Adobe

Wie viele sie sind, dazu gibt es bis heute keine genauen Zahlen: So sollen etwa 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung hauptsächlich die linke Hand nutzen, Linkshänderberater wie Andrea Hayek-Schwarz schätzen jedoch, dass weit mehr Menschen als Linkshänder geboren werden – etwa 20 bis 30 Prozent, manche sprechen sogar von 50 Prozent. Dass das Linkshändertum seltener gelebt wird, als es vorkommt, liege daran, dass „rechts“ bis heute die Norm darstellt. Zum heutigen Linkshändertag gibt es daher Aufklärungsunterricht. Wussten Sie zum Beispiel, dass...

1 ... es bis heute zu Umschulungen von Links- zu Rechtshändern kommt? Das passiert zwar nicht mehr gezielt, wie es noch bis vor wenigen Jahrzehnten Praxis war – aber es kann unbewusst passieren, wie Hayek-Schwarz erklärt. „Eltern geben ihren Kindern zum Beispiel den ersten Löffel oder den ersten Stift in die rechte Hand, weil rechts die Norm ist.“ Oder: Kinder sehen im Kindergarten, dass alle mit rechts essen, malen und die Hand geben – also passen sie sich an, schulen sich quasi selbst um. „Kinder entwickeln das Gefühl, dass rechts richtiger ist als links und gewöhnen sich rechtshändiges Tun an“, so die Linkshänderberaterin.

Welt-Linkshändertag 13. August: Dieser Tag wurde als Linkshändertag gewählt, um ein Zeichen gegen Aberglauben zu setzen, der lange auch der Linkshändigkeit anhafteten.

2 ... Umschulungen zu einem Knoten im Kopf führen? Der Mensch kommt mit einer dominanten Gehirnhälfte zur Welt – und damit entscheidet sich auch die Händigkeit: Ist die rechte Gehirnhälfte dominant, ist man Linkshänder, denn: Rechte Hirnhälfte steuert linke Körperhälfte. Wird man nun umgeschult, muss sich das Gehirn quasi verbiegen oder wie Hayek-Schwarz sagt: „Es entsteht ein Knoten im Gehirn und dadurch eine Mehrbelastung: Das Gehirn umgeschulter Linkshänder braucht 30 Prozent mehr Energie.“ Die Folgen zeigen sich oft in der Schule: Probleme mit der Konzentration, verminderte Gedächtnis- und Leistungsfähigkeit bis hin zu Lernschwächen.

Tipps für Eltern Eltern sollten einige Regeln beachten, damit aus Links- keine Rechtshänder werden: Reichen Sie dem Kind Gegenstände zur Körpermitte, damit es die Hand frei wählen kann.

Legen Sie Besteck mittig in den Teller.

Wenn Sie Handlungsabläufe üben, bieten Sie beide Varianten an.

3 ... man sich wieder rückschulen lassen kann? Hayek-Schwarz war selbst eine auf rechts umgeschulte Linkshänderin – und ging im Erwachsenenalter den Weg retour: Sie kehrte zur linken Hand zurück und sagt: „Seit ich die meisten Dinge mit links mache, ist alles viel entspannter.“ Sie erklärt aber auch, dass die Rückschulung ein schwieriger und langwieriger Prozess sein kann.

Entspannt schreiben Foto © Christian MUELLER

Den richtigen Schreibstil lernen Mit der richtigen Schreibhaltung können Linkshänder entspannt schreiben, ohne das Geschriebene zu verdecken oder zu verwischen. Die Schräglage des Blattes sollte schon vor dem Eintritt in die Volksschule gelernt werden. Infos dazu: linkshaender-beratung.at

4 ... Linkshänder meist auch Linksfüßer sind? „In der Regel benutzen Linkshänder auch den linken Fuß, das linke Auge ist dominant und auch das linke Ohr“, sagt Hayek-Schwarz. So würden Linkshänder bevorzugt mit dem linken Ohr telefonieren oder automatisch mit dem linken Auge durch ein Fernrohr oder ein Schlüsselloch blicken. „Gerade beim Sport kann es durch das Training, wo rechts auch die Norm darstellt, dazu kommen, dass linkshändige Kinder zum Beispiel den rechten Fuß zum Schießen benutzen“, sagt Hayek-Schwarz. Auch in Situationen, die das Gleichgewicht herausfordern – Beispiel Rollerfahren – könne es vorkommen, dass das sichere linke Bein lieber als stabiles Standbein und nicht als Trittbein verwendet werde.

Vorteil links: Linkshänder im Spitzensport Im Spitzensport ist der Anteil der Linkshänder höher als in der Gesamtbevölkerung: Das gilt vor allem für interaktive Sportarten mit einem Gegenüber: Tischtennis, Boxen, Baseball, Tennis oder Badminton sind Beispiele. Laut Untersuchungen sind 30 Prozent der Werfer beim Baseball in

der Weltspitze Linkshänder. Der Hintergrund: Die Gegner sind aufgrund der Überzahl auf Rechtshänder gepolt – treffen sie nun auf Linkshänder, können sie deren Aktionen schlechter vorhersagen.

5 ... es noch immer Vorurteile gegen Linkshänder in der Alltagssprache gibt? Während rechts und rechtens – im Sinne von richtig – schon im Wortstamm miteinander verwandt sind, findet sich links in Redewendungen überwiegend in negativen Zuschreibungen: eine linke Tour fahren, zwei linke Hände oder Füße haben, jemanden links liegen lassen, den Pullover auf links – also verkehrt – tragen. Auch wenn die rechte Hand heute nicht mehr als „die schöne“ bezeichnet wird, zeugen Redewendungen von den Vorurteilen, die es gegenüber linkshändigen Menschen über Jahrhundert gab. So soll Renaissance-Genie Michelangelo Linkshänder gewesen sein, musste das jedoch verheimlichen – aufgrund der Vorurteile seiner Zeit.

6 ... noch immer unklar ist, warum es Rechts- und Linkshänder gibt? Wie sich entscheidet, ob ein Mensch Links- oder Rechtshänder wird, ist bis heute ungeklärt. Es gibt Theorien, die von einer genetischen Veranlagung ausgehen – ein Linkshänder-Gen wurde aber noch nicht entdeckt. Auch liefern Untersuchungen mit eineiigen Zwillingen keine eindeutigen Erkenntnisse. Es gibt auch Vermutungen, dass unterschiedliche Hormonspiegel in der Schwangerschaft die Gehirnentwicklung beeinflussen könnten - ein Zusammenhang mit dem Testosteronspiegel wird dabei vermutet.