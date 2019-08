Arbeiten wie im Film Shaken wie Tom Cruise in Cocktail

Schäkern, shaken, große Show: Cocktail-Weltmeister Mario Hofferer will Kefirpilze ins All schießen und die Welt der Mixologie revolutionieren.

Mario Hofferer © (c) © Helmut Lunghammer (HELMUT LUNGHAMMER Helmut Lunghammer)

Wir kochen Cocktails“, sagt Mario Hofferer und erklärt, wie man eine Piña colada mit frischer, flambierter Ananas, abgelöscht mit Kokoscreme, in der Pfanne und nicht nur im Shaker vor den Augen des Gasts entstehen lassen kann. Währenddessen lehnt er lässig in seinem Chefsessel im oberen Stock des MH Headquarters – Eventlocation und Cocktaillabor zugleich – im beschaulichen Krumpendorf am Wörthersee.