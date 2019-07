Facebook

After-Sun-Produkte können keinen Sonnenbrand beheben © (c) Carmen 56 - stock.adobe.com

Gute After-Sun-Produkte müssen nicht teuer sein. Bei einem Test der Zeitschrift "Ökotest", über den die Arbeiterkammer OÖ am Donnerstag berichtete, haben neben Naturkosmetik vor allem günstige Eigenmarken gut abgeschnitten, während klingende Namen durchfielen.

Die Konsumentenschützer warnen aber vor überzogenen Versprechungen: Die Produkte können einen Sonnenbrand zwar lindern, aber nicht heilen.

29 Lotionen, Gels und Sprays wurden auf ihre Inhaltsstoffe untersucht. 15 Produkte schnitten "sehr gut" und fünf "gut" ab. Unter diesen Vorzugsschülern sind alle elf getesteten zertifizierten Naturkosmetika, aber auch billige Eigenmarken diverser Ketten. Unter den fünf "Nicht Genügend" befinden sich hingegen namhafte Marken. Die Preisunterschiede sind mit 92 Cent bis 40 Euro für 200 Milliliter hoch.

Problematischer Inhalt