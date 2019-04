Facebook

© Getty Images

Seit meiner Kindheit träume ich davon, den Nordpol zu erreichen, nun stehe ich auf dem Südpol“, schrieb der norwegische Polarforscher Roald Amundsen in sein Tagebuch. Vielleicht nicht in dieser Tragweite, aber im übertragenen Sinne können sich viele ins Schicksal des Entdeckers hineinversetzen. Am ganz anderen Ende des inneren Kompasses angekommen zu sein, ist ein Geständnis, das man nicht jedem anvertraut - nur einem engen Vertrauten, wie es ein Tagebuch sein kann. (Fastentagebuch der Kleine Zeitung-Redakteurinnen)

