Wohnportrait Ein Haus mit Hang zur Aussicht

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Altaussee, Objekt am Lichtersberg © (c) Martin Huber

Die Pension kommt in Sicht und somit war es an der Zeit, etwas mit Aussicht zu planen, erklärt die Hausherrin flotten Schrittes und barfuß – Bodenheizung sei Dank – auf dem Weg in den oberen, lichtdurchfluteten Stock, wo Besucher einmal für kurze Zeit atemlos pausieren müssen. Nicht etwa, weil das Treppensteigen so anstrengend gewesen wäre, sondern, weil ihm dieses Panorama – der zerfurchte Dickschädel des Losers gepaart mit dem finsteren, undurchschaubaren Antlitz des winterlichen Altausseer Sees – den Atem raubt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.