Studie Mitarbeiter-Gewinnung und -Bindung für Firmen am wichtigsten

Für österreichische Unternehmen steht 2018 ebenfalls die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern als Top-Thema am ersten Platz, gefolgt von der Verringerung und Steuerung von Kosten am zweiten und dem Umgang mit einer alternden Belegschaft am dritten Platz.