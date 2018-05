Facebook

Geplatzte Träume: Ungetragene Brautkleider sind der Renner auf Internet-Flohmärkte © (c) eyeQ - stock.adobe.com (David Freigner)

Das Secondhand-Geschäft mit Brautkleidern boomt im Mai: Die Marktplatz-App Shpock hat den Verkauf von über 40.000 Roben analysiert und Kleider in allen Formen und Varianten entdeckt. Die Stile reichen von Prinzessinnenschnitt, A-Linie, Spitzenkleidern bis hin zu kurzen Baby-Dolls. „Oft sind die Roben sogar neu oder kaum getragen und werden um einen Bruchteil des Originalpreises angeboten“, erklärt Verena Titze von Shpock.



Geplatzte Träume

Für den Verkauf eines Brautkleids gibt es verschiedene Gründe: Das Kleid passt nicht, die Braut wurde in der Zwischenzeit schwanger, hat ein besseres Exemplar gefunden oder es wurde nur kurz getragen. Oftmals liegt aber ein tragischer Anlass dahinter, den die Bräute auf Shpock auch kundtun: „Wurde leider nicht getragen weil die Hochzeit abgesagt wurde“, „Ungetragenes Brautkleid – Hochzeit abgesagt“, oder „Vielleicht macht es eine andere Braut glücklich. Er ist mir fremdgegangen 2 Wochen vor der Hochzeit“. Eine Frau verkauft sogar ihren Verlobungsring: Vielleicht möchte ein Herr seiner Dame eine Freude machen und meint es ernster als mein Ex.



Traumhafte Roben



Diese ungetragenen Hochzeitskleider werden besonders günstig zum Verkauf angeboten „Die Kleider werden oft mit einer schmerzhaften Erinnerung in Verbindung gebracht. Deshalb möchten die Frauen sie gerne so schnell wie möglich loswerden. Der Preis spielt eher eine untergeordnete Rolle“, erklärt Titze.



Viele Geschichten



Auf der Suche nach einem ungetragenen Brautkleid war auch die Filmemacherin und Journalistin Hannah Winkler. Dabei stieß sie auf mehr als 2000 Anzeigen, wo Frauen ihr Hochzeitskleid verkauften, völlig neu und nie getragen. Viele dieser Frauen haben Winkler ihre Geschichte zu diesem Kleid erzählt. Die Journalistin erzählt sie weiter in Ihrem Buch "Verkaufe Brautkleid, ungetragen: Wahre Geschichten".

Buchtipp: Hannah Winkler: Verkaufe Brautkleid, ungetragen. Wahre Geschichten. Fischer Taschenbuch, 2018, 256 Seiten, 10 Euro Foto © KK