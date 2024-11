Gummibären sind für viele ein Stück Kindheit. Vielleicht war es nur eine Frage der Zeit, dass auch sie zu einem Social-Media-Trend wurden. Das Besondere jedoch: Wenn es nach tausenden TikTok-Usern geht, werden sie seit Neuestem eingefroren.

So funktioniert‘s

Das Rezept besteht aus nur zwei Zutaten: Weingummis nach Wahl und Zitronenlimonade, in den meisten Videos Sprite.

Die Gummibären kommen in eine Aufbewahrungsbox und die Limo wird darüber gegossen. Danach wandert das Ganze in den Kühlschrank, wo sie die Flüssigkeit aufsaugen und sich in ihrer Größe verdoppeln.

Am nächsten Tag können Süßigkeiten auf einem Teller verteilt werden und wandern dann für mindestens drei Stunden ins Gefrierfach.

So schmecken die „Frozen Gummy Bears“

Die meisten beschreiben den Geschmack sehr zitronig, was von der Limonade kommt. Außerdem hört man auch oft den Vergleich zu Slushies, den halbgefrorenen Eisgetränken.