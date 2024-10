Der Beruf der Köchin beziehungsweise des Kochs geht mit langen Arbeitszeiten einher. Freie Tage? Rar gesät! Umso größer war die Freude beim Organisationsteam des Murfelder Adventlaufs, dass für ein Galadinner am 18. Oktober in Straß eine hochkarätige Riege an heimischen Köchen gewonnen werden konnte.