Der Nikolaus-Harnoncourt-Park in der Grazer Smart City ist noch jung. Aber die von den Landschaftsarchitekten Freiland geplante Anlage zeigt bereits ihr Potenzial als städtischer Raum, der – im Gegensatz zu manch Kümmerlichkeiten – den Namen Park auch verdient. Jedenfalls ein erfreulich einladendes Geviert, das an einer Seite von der Waagner-Biro-Straße, den drei anderen Seiten von großen Wohnanlagen und einem in Bau befindlichen Hotel gerahmt wird.