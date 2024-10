Wenn sich die Blätter in warme Töne färben, die Tage kürzer werden, und die Temperaturen allmählich sinken, ist die Zeit gekommen, sich in kuschelige Decken zu hüllen, Tee zu trinken, Duftkerzen anzuzünden - und Maroni zu essen! Die Edelkastanien schmecken natürlich beim Standl in der Stadt am besten, dazu ein Glas Sturm oder ein Becher Maroni. Doch wer keine Lust auf kalte Füße und Hände hat, kann die braunen Kugeln auch zu Hause zubereiten. Rezepte gibt es viele - von traditionell bis experimentell. Wir haben sie alle ausprobiert - lesen Sie unser Fazit.

Zubereitungsmöglichkeiten von Maroni

Geröstet im Ofen

In der Pfanne gebraten

Im Kochtopf gekocht

Im Dampfgarer gedämpft

Im Airfryer

Im Thermomix

Jede dieser Zubereitungen bringt den einzigartigen Geschmack der Maroni zur Geltung, sind aber mehr oder weniger aufwändig und gelingsicher. Im Folgenden werden die Rezepte für die gängigsten Varianten Schritt für Schritt erklärt.

Die Vorbereitung ist immer dieselbe: Maroni waschen und mit einem scharfen Messer die Schale am besten kreuzweise einschneiden, damit die Kastanien beim Rösten nicht platzen. Im Handel sind auch spezielle Zangen dafür erhältlich.

Gleich vorweg noch ein weiterer wichtiger Tipp: Das größte Problem bei der Zubereitung zu Hause ist meist, dass sich die Maroni nur schwer schälen lassen und sich die pelzige Haut nicht lösen lässt. Um das zu verhindern, gibt es einen Trick: Nach dem kreuzweisen Einschneiden mit kochend heißem Wasser bedecken und 15 bis 30 Minuten zugedeckt ziehen lassen. Dann wie gewohnt mit der Zubereitung fortfahren.

Im Video: So lassen sich die Maroni leicht schälen

Geröstete Maroni im Backrohr

Zutaten:

500 g Maroni

Salz

Ein Topf und ein feuchtwarmes Tuch

Die klassische Art: Im Backrohr © Samec

Zubereitung:

Ofen auf 220 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

Maroni auf ein Backblech legen und etwas Salz darüberstreuen, um den Geschmack zu intensivieren.

Maroni im Ofen für etwa 25 bis 30 Minuten rösten (nach zehn Minuten sollte man sie einmal durchrütteln), bis die Schalen aufplatzen und die Kastanien goldbraun sind.

Nach dem Backen müssen die Maroni in einem feuchten Tuch zehn Minuten ziehen. So lassen sie sich leichter schälen.

Maroni in der Pfanne, mit etwas Butter und Salz, geht schnell und ist angeblich gelingsicher © asinskki

Gebratene Maroni in der Pfanne

Zutaten:

500 g Maroni

1 EL Butter

Salz

Zubereitung:

Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und einen Esslöffel Butter hinzufügen.

Eingeschnittene Maroni in die Pfanne legen und für etwa 20 Minuten braten, währendessen regelmäßig wenden.

Sobald die Schalen sich leicht ablösen lassen und die Maroni goldbraun sind, sind sie fertig. Würze sie mit etwas Salz und serviere sie warm.

Nach dem Zubereiten in ein feuchtwarmes Tuch gehüllt, bleiben sie warm und lassen sich leicht schälen. © IMAGO/Zoonar.com/Peter Himmelhuber

Gekochte Maroni im Kochtopf

Zutaten:

500 g Maroni

1 Prise Salz

1 Lorbeerblatt (optional)

Zubereitung:

Maroni kreuzweise einschneiden.

In einen großen Topf mit Wasser geben, eine Prise Salz hinzufügen (optional ein Lorbeerblatt hinzu).

Wasser zum Kochen bringen und die Maroni etwa 30 bis 40 Minuten köcheln, bis sie weich sind.

Maroni in ein feuchtes Tuch wickeln und kurz abkühlen lassen, bevor Sie sie schälen und genießen.

Die moderne Variante: Im Airfryer oder auch Heißluftfritteuse © Samec

Maroni aus dem Airfryer

Garen im Airfryer:

Viele schwören auf das Garen im Airfryer, es geht schnell und die Maroni werden außen schön knusprig und bleiben innen saftig.

Maroni eine Stunde lang im kalten Wasser einlegen, danach kreuzweise einschneiden.

Den Airfryer auf etwa 180 °C vorheizen.

Die Maroni gleichmäßig nebeneinander in den Airfryer-Korb legen, nicht stapeln.

Je nach Größe der Maroni ca. 25 bis 30 Minuten - je nach Größe der Maroni - rösten. Zwischendurch einmal schütteln, damit sie gleichmäßig garen.

Wenn die Schale aufspringt und sich leicht lösen lässt, sind die Maroni fertig.

Maroni im Thermomix zubereitet

Vorteile des Thermomix: Schonende Zubereitung; Möglichkeit, ein Püree oder andere Zubereitungen (z. B. Suppen oder Desserts) direkt im Thermomix zu machen.

Zutaten: 400 g Maroni, kreuzweise eingeschnitten + 500 ml Wasser

Den Gareinsatz des Thermomix verwenden.

500 ml Wasser in den Mixtopf geben.

Die eingeschnittenen Maroni in den Gareinsatz legen.

Thermomix auf Stufe 1, 20 bis 30 Minuten einstellen.

Nach Ablauf der Zeit prüfen, ob die Maroni weich sind und sich leicht schälen lassen. Falls nötig, die Garzeit etwas verlängern.

Warum es doch am besten ist, Maroni beim Standler seines Vertrauens zu genießen

So köstlich und gemütlich es auch ist, Maroni zu Hause zuzubereiten – nichts geht über das Erlebnis, sie direkt beim Standler zu kaufen. Die Atmosphäre, die das winterliche Treiben auf dem Weihnachtsmarkt umgibt, verstärkt den Genuss noch einmal. Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und gerösteten Maroni liegt in der Luft, und während die Maroni in den Händen die Kälte vertreiben, sorgt der heiße Glühwein für ein wohliges Gefühl von innen heraus. Die Maroni sind perfekt geröstet, und Sie können sich ganz auf das Genießen konzentrieren, ohne sich um die Vor- und Zubereitung kümmern zu müssen.