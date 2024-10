Die Tage werden kürzer, die Blätter färben sich bunt, und der Herbst zieht mit all seiner Gemütlichkeit ein. Die Felder sind mit leuchtenden Kürbissen bedeckt - und Halloween steht vor der Türe. Was wäre diese Jahreszeit ohne eine fein abgeschmeckte Kürbiscremesuppe, die Gaumen und Seele wärmt? Dieses Rezept bringt den Geschmack des Herbstes direkt auf den Tisch – perfekt für gemütliche Abende oder als Vorspeise zu deinem Halloween-Dinner. Und für die Halloween-Deko ist auch gesorgt, sofern man sich die Zeit nimmt, den Kürbis im Ganzen auszuhöhlen.

Wer kann schon einer köstlichen Kürbiscremesuppe widerstehen? Sie kostet nicht viel, ist schnell gemacht - und hält im Kühlschrank auch noch lange © Samec

Kürbiscremesuppe aus dem Thermomix

Wer keinen Thermomix zuhause hat, kann das Rezept auch im Kochtopf zubereiten, die Zwiebel fein gehackt dünsten, die restlichen Zutaten Schritt für Schritt hinzufügen und die fertige Suppe am Ende mit dem Stabmixer pürieren. Cremiger wird es allerdings im Thermomix.

Zutaten:

1 Stück Ingwer walnussgroß, geschält, in dünnen Scheiben oder 1/2 TL Ingwerpulver

70 g Zwiebeln

20 g Butter

420 g Kürbis in groben Stücken (Hokkaido-Kürbis muss nicht geschält werden, es genügt, ihn ordentlich abzuwaschen)

100 g geschälte Kartoffeln in Stücken

½ TL Paprika edelsüß

½ TL Curry

1 Prise (Cayenne-)Pfeffer gemahlen

430 g Wasser (wer den asiatischen Touch liebt, kann die Hälfte durch Kokosmilch ersetzen, wer es gerne fruchtig hat, nimmt Orangensaft)

1 Gemüsesuppenwürfel (für 0,5 Liter)

200 g Schlagrahm (für die besonders cremige Variante!), Milch oder Cremefine

½ TL Salz

2 Prisen Pfeffer gemahlen (Tipp: weißer Pfeffer, wenn man ihn zuhause hat)

1 Prise Muskatnuss

Zubereitung

Kürbis in Spalten schneiden, diese mit einem Sparschäler schälen (ausgenommen Hokkaido-Kürbis) und grob zerkleinern. Wer den Kürbis später zur Kürbiskopf-Deko schnitzen möchte, geht so vor: Anleitung zum Kürbisschnitzen

Mit einem Kugelausstecher oder einem scharfkantigen Löffel gelingt das Aushöhlen am leichtesten © Samec

Ingwerscheiben (Ingwerpulver kommt erst in Schritt vier dazu) und Zwiebeln in den Topf geben, 3 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern und mit dem Spatel nach unten schieben. Wer einen Minimizer daheim hat, kann ihn in diesem Fall einsetzen.

Dann die Butter (man kann auch Butterschmalz oder ein Pflanzenöl) hinzufügen und 3 Min./120°C/Stufe 2 dünsten.

Die Kürbisstücke und die geschälten, grob zerkleinerten Kartoffeln zugeben und 5 Sek./Stufe 5 zerkleinern.

Paprika, Curry, ggf. Ingwerpulver, (Cayenne-)Pfeffer, Wasser, den Gemüsesuppenwürfel (für 0,5 Liter fertige Suppe) und 100 g Schlagrahm oder Milch zugeben und 15 Min./100°C/Stufe 1 garen.

Salz, Pfeffer, Muskat und die restlichen 100 g Schlagrahm oder Milch zugeben, 45 Sek./Stufe 5-9 schrittweise ansteigend pürieren, abschmecken. Kindern und Haustieren sei das Verlassen der Küche empfohlen, Türen schließen, es wird laut!

© Samec

Heiß servieren, wer will, kann die Suppe mit einem Schuss Kernöl und/oder Sahne und ein paar gerösteten, gehackten Kürbiskernen dekorieren.

© Samec

Kürbiscremesuppe auf TikTok

Natürlich ist das Rezept Jahr für Jahr um diese Zeit auch auf Social Media ein Trend. Küchenfeen und -zauberer präsentieren ihre Rezepte, darunter auch solche ohne (!) Kochtopf oder Thermomix. Lediglich ein Mixer wird benötigt.