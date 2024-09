Einen Wow-Effekt der anderen Art gab es in dieser Woche in der Klagenfurter Innenstadt. Normalerweise ziehen Superautos wie ein Bugatti oder Lamborghini alle Blicke auf sich. In diesem Fall war es eine ganz andere Kiste, die sämtliche Köpfe verdrehte. Das Fotoshooting zu einer besonderen Kochmethode ging nämlich in der Pernhartgasse über die Bühne. Kochen mit der Kochkiste. Die Idee stammt aus Zeiten unserer Großeltern, ist aber heute, wenn es darum geht, beim Kochen sowohl Energie als auch Geld zu sparen, aktueller denn je. Wir haben bereits im Jänner des letzten Jahres über die Kochkurse der Steirerin Agnes Lemmerer berichtet.