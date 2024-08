Die Steiermark ohne Kürbis? Genauso unvorstellbar wie Donald Trump ohne Unwahrheiten. Wobei seine orangefarbene Haut einem richtigen Plutzer schon sehr nahekommt. Fake News gibt‘s aber auch beim beliebten heimischen Gemüse: Oder hätten Sie gewusst, dass der Kürbis botanisch zu den Beeren gehört? In diese Kategorie fallen nämlich alle Früchte, bei denen die Kerne frei im Fruchtfleisch liegen. Also auch beim Kürbis. Er kann geerntet werden, wenn der Stiel verholzt und braun ist. Ein weiteres Zeichen, dass der Kürbis reif ist, ist der hohle Klang beim Draufklopfen.

Video - Zu Gast am Lö(ke)-Hof

Auf viele Kürbisse klopfen kann Ferdinand Bauernhofer. Nämlich im eigenen Garten am Lö(ke)-Hof mit Kochschule und Schauküche. „Das Kochen beginnt bei uns immer im Garten“, erklärt der erfahrene Koch beim Rundgang durchs eigene Reich in Lödersdorf bei Riegersburg. „Man merkt direkt, wie unsere Gäste im Grünen zwischen all dem Gemüse, den Kräutern und dem Obst gleich einmal den Alltagsstress ablegen und herunterkommen.“

Hochbeete, Hügelbeete, Bauerngarten, Naschgarten, Komposthaufen: Auf 4000 Quadratmetern ist der Garten immer weiter im Entstehen. „Die Hokkaidokürbisse bauen wir auf sogenannten Hügelbeeten an. Hier können wir Gartenabfälle recyclen, die gleichzeitig als natürlicher Dünger für die Pflanze fungieren“, freut sich der Hobbygärtner. Außerdem bekommen die Pflanzen dadurch, dass bei einem Hügelbeet die Anbaufläche erhöht wird, auch mehr Sonneneinstrahlung ab. „Das fördert bei Gemüse wie den Hokkaidos das Wachstum immens.“

Und mit einem Prachtexemplar geht es schnurstracks in die Schauküche. „Essen und Trinken in seiner reinsten Form steht hier auf dem Programm“, erklärt Bauernhofer. Mit Gemüse direkt aus dem eigenen Garten, Fleisch aus eigener Freilandhaltung oder auch vom Bauern des Vertrauens. Der Hokkaidokürbis selbst ist ein wahrer Allrounder in der Küche. Kürbissuppe, Kürbisbrot, Kürbiskuchen oder Kürbispüree, geröstet im Ofen, überbacken als Kürbisauflauf oder als Kürbis-Pizza schmeckt er genauso, wie wenn man das orange Fruchtfleisch grillen will. Sogar süße Nachspeisen wie Kürbiskompott oder Kürbisstrudel kann man zubereiten.

Viele Zutaten braucht es für Bauernhofers genial einfaches Rezept nicht. © Stefan Pajman

Bauernhofer verrät hier ein ausgesprochen schnell umzusetzendes Rezept, das aber mit großem Geschmack auf dem Teller landet. Am besten gleich nachkochen!