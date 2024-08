An der frischen Straßenküche kann man sich so schnell nicht satt sehen. Das sieht auch Fleischermeister und Grillprofi Josef Mosshammer so: „Streetfood ermöglicht ebenso vielfältige wie gesunde Geschmackserlebnisse. Es ist oft einzigartig und typisch für die Region und wird meist an Ständen oder Foodtrucks verkauft, die von Kleinunternehmern betrieben werden.“

Video - Step-by-step zum Streetfoodgenuss

Das Essen wird oft vor den Augen des Käufers zubereitet oder fertiggestellt und ist wegen der kleinen Portionen, der einfachen Zubereitung und dem Verkauf über „fliegende Händler“ oft preiswert. Die einst „einfache Straßenküche“ ist längst nicht mehr nur Mittel zum Zweck. Straßen-Spezialitäten sind mehr als nur Snack für zwischendurch, sondern oft ganz großes Gaumenkino.

Jedes Land auf der Welt hat seine eigenen Streetfood Szene und seine eigenen Bestseller. Je bunter die Kulturen, desto bunter und kreativer das Streetfood. Wie man auch daheim ganz einfach in die Streetfood-Kultur eintauchen kann, zeigt Josef Mosshammer mit folgenden Rezepten: