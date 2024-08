Zutaten

400 g Rostbraten vom Ochsen (alternativ stark marmorierte Kalbin)

Rucola

1 Tomate

1 rote Zwiebel

100 g Mayonnaise

2 EL Ketchup

3 TL süßer Senf

5 ml Zitronensaft

2 TL Worcestershiresauce

Semmeln

Für die Marinade

150 g Kerbel

150 g Majoran

150 g Schnittlauch

150 g Petersilie

3 Zweige Rosmarin

1 Knoblauchzehe

200 ml Olivenöl

Salz

Pfeffer

Für den Krautsalat

¼ Weißkraut

1 Karotte

50 ml Apfelessig

20 ml Zitronensaft

50 g Mayonnaise

20 ml Schlagobers

1 TL Zucker

Zubereitung

Am Vortag: Weißkraut in dünne Streifen schneiden, Karotte grob raspeln und mit den übrigen Zutaten in einer Schüssel gut verrühren.

Am nächsten Tag: Kräuter für die Marinade zusammen mit Knoblauch, Öl, Salz und Pfeffer im Mörser oder in der Küchenmaschine zu einer Paste zerkleinern.

Ochsenfleisch in dünne Streifen schneiden (entgegen der Richtung der Fleischfasern), Marinade einmassieren und zwei Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.

Salatblätter in feine Streifen schneiden, Tomate und Zwiebel in dünne Scheiben schneiden.

Ketchup, Senf und Mayonnaise zusammenrühren.

Grill oder Grillpfanne aufheizen. Ochsenfetzen bei starker Hitze von jeder Seite 25 Sekunden anbraten.

Semmel zu 2/3 aufschneiden, Mayo-Mischung auf beiden Seiten verteilen. Salat, Tomate, Zwiebel und Ochsenfetzen einlegen.

Restliche Mayonnaise obenauf geben.