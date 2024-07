Ultramarinblau seine Farbe, erstklassig seine Wasserqualität, nahezu perfekt die Windverhältnisse – einladender kann das Tiroler Meer, wie der Achensee auch genannt wird, nicht nur zum Baden sein. Also geht’s rauf aufs Surfbrett und rein ins Segelboot! Bei leichtem Südwind (1 – 2 Beaufort) bis kräftigerem Nordwind (3 – 5 Beaufort) lassen sich die Wellen den ganzen schönen Tag reiten sowie das spektakuläre Bergpanorama genießen. Selbst bei Windstille ist man auf dem Achensee erfrischend unterwegs, lässt seine Muskeln etwa beim Stand-up-Paddeln auf einem SUP spielen.

Mit dem Schiff

Entspannter, aber nicht minder schön sticht man auch per Schiff in See. Wie wäre es zum Beispiel mit der MS Achensee und einem Brunch an Bord, während es bei Sonnenschein, Wellenglitzern und lauer Brise von Seespitz über Seehofkapelle bis Schalostika und wieder zurück geht? Übrigens geht das auch im Rahmen exklusiver Events wie Hochzeiten und Geburtstagsfeiern. Wer eigens dafür ein Schiff chartert, darf sich auf unvergessliche Momente freuen, begleitet von Tiroler Kulinarik und einer Naturkulisse, die hierzulande ihresgleichen sucht.

Mit Stil

Apropos suchen und damit Ruhe finden: Es gibt einen Spot, der ist auch im Sommer hot – das Entners am See. Ein Wellnesshotel für gehobene Ansprüche, prädestiniert für sinnliches Loslassen, Durchatmen und Chillen. Im Sommer ist die hoteleigene See-Lounge das Highlight für Gäste des Entners. Das großzügige Areal befindet sich outdoor direkt am Seeufer, es besteht aus einem Infinitypool, der in den Achensee hineinführt und der auch privat gemietet werden kann. Daneben gibt es so selbstverständlich wie stilecht superbequeme Lounge-Liegen sowie einen exklusiven Pool-Service, der Hotelgäste mit Drinks, Cocktails und Snacks verwöhnt. Die Panoramablicke auf Berge und vorbeiziehende Wassersportler sind von hier atemberaubend schön!

© Entners am See

Stellen sich am Ende eines perfekten Sommertages nur noch zwei Fragen: Am nächsten Morgen direkt etwas für die Wadln tun – bei einer Wanderung zum Dalfazer Wasserfall und Gschöllkopf? Oder doch gleich wieder eintauchen ins entspannende Nass? Ihre Entscheidung – schöne Entscheidung.

