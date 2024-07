Na, schau! Lichtjahre entfernt und doch geht einem das milliardenfache Funkeln traumhaft nah. Die Nacht ist tief, der Himmel wolkenfrei und „the place to be“ ähnelt einer Loge mit Blick zur Unendlichkeit. Hat voll was, der Biwak Cielo oben am Berg über dem Millstätter See! Wie die anderen Biwaks auch, ganz in der Nähe, direkt am Seeufer oder in einem schönen Garten.

Gestirne, Prosecco und das Leben

Doch bleiben wir an Ort und Funkelstelle und schauen weiter hinauf ins Schwarz, um vom Alltag abzuschalten. Keine Ahnung, welch Sternenbilder jetzt um Mitternacht ihre bella figura machen, Schütze, Skorpion, vielleicht auch der Schwan? Die Milchstraße legt ihr helles Band in jedem Fall über uns. Somit direkt vor uns: Kühler, Proseccoflasche und Gläser mit dezentem Widerschein wie eine Bitte, doch nachzuschenken. Wie auch immer, schöner Schimmer. Die Geräuschkulisse hier am Cielo besteht jedenfalls nur aus dem „Bing!“ zweier sich berührender Gläser und dem Sound zweier sich treffender Stimmen, die über Gott und die Welt palavern, wenn gar nur flüstern. Pure Stille? Wer mag die schon stören. Und doch: Die Liebe, das Leben, der Sinn des Ganzen und wohin es in all seinen Teilen führen mag, sind einfach zu spannend, um darüber nicht zu philosophieren, nicht zu fantasieren. Begleitet höchstens vom Prosecco-Perlen auf der Zunge und dem Grillenzirpen irgendwo hier vorne im Gras.

Gute Nacht mit viel Holz

Ein Traum bei klarer Nacht und himmelweiter Zweisamkeit. Oder lieber Einsamkeit, wer möchte. Ganz für sich, bei sich, in sich ruhend. Nach Stunden unter den Sternen endet jedes (romantische) Gemüt dann aber doch im Biwak. Und bei Anbruch des nächsten Tages ist er selbst die helle Freude: Jeder ein kleines, aber feines Refugium, das durch sein reduziertes hochwertiges Ambiente aus Zirbenholz sowie mit der nur wesentlichsten Ausstattung beeindruckt.

Tja, was braucht es mehr? Sternenklar, nicht wahr?

© Millstättersee Tourismus Gmbh, Gert Perauer

biwaks.millstaettersee.com