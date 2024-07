Die richtige Hautpflege

Feuchtigkeit ist das A und O

Die Sommerhitze kann die Haut austrocknen und ihren natürlichen Glanz rauben. Eine leichte Feuchtigkeitscreme ist deshalb ein Muss. Die Biotherm Blue Peptide Uplift Cream SPF 30 ist ideal, um die Haut tiefgehend zu hydratisieren und gleichzeitig vor UV-Strahlen zu schützen. Diese Creme enthält Hyaluronsäure, die Feuchtigkeit in der Haut speichert und ihr ein pralles, gesundes Aussehen verleiht.

© Biotherm

Schutz und Pflege

Sonnenschutz ist im Sommer unverzichtbar. Deswegen auch für Tage in der Stadt eine Hautcreme mit Sonnenschutzfaktor oder Sonnencreme verwenden. Die meisten Sonnenbrände entstehen nicht mehr im Urlaub, sondern im Alltag. Wenn die Haut schon trocken ist und nach Feuchtigkeit lechzt, ist der Kiehl’s Ultra Facial Barrier Balm eine gute Wahl. Dieser Balm schützt und repariert die Hautbarriere, was besonders nach einem Tag in der Sonne wichtig ist.

© Kiehl´s

Regeneration über Nacht

Nach einem langen Sommertag braucht die Haut Erholung. Die Helena Rubinstein Powercell Skinmunity Skin Rehab hilft der Haut, sich über Nacht zu regenerieren. Diese intensive Pflege stärkt die Haut und sorgt dafür, dass sie am nächsten Morgen wieder frisch und erholt aussieht.

© Helena Rubinstein

Strahlender Teint

Sommerliche Frische

Für einen sommerlichen Teint ohne schädliche Sonnenstrahlen ist das iT Cosmetics Glow With Confidence Sun Blush perfekt. Es verleiht der Haut einen natürlichen, strahlenden Glow und lässt sich leicht auftragen. Einfach das Blush auf die Wangenknochen auftragen, um einen frischen, sonnengeküssten Look zu erzielen und mit der Sonne um die Wette strahlen.

© iT Cosmetics

Highlighter für den Glow

Ein flüssiger Highlighter kann wahre Wunder bewirken. Der Pure Skin Food Beauty Booster Magnolia ist ideal, um die Haut zum Strahlen zu bringen. Tragen Sie ihn auf die höchsten Punkte des Gesichts auf: Wangenknochen, Nasenrücken und über den Lippen. So reflektiert das Licht und Ihr Gesicht strahlt.

© Pure Skin Food

Perfekte Welle

Luftig und leicht

Lockere Wellen sind die perfekte Sommerfrisur. Sie wirken unbeschwert und lassen sich einfach stylen. Verwenden Sie das La Biosthetique Curl Protecting Spray, um das Haar vor der Hitze zu schützen und den natürlichen Beach-Look zu unterstreichen. Dieses Spray verleiht dem Haar zudem Textur und Definition. Um das Haar vor der Sonne zu schützen, bieten auch ein Hut oder ein Kopftuch Schutz und sind gleichzeitig stylisches Accessoire.

© La Biosthétique

Für heiße Tage

Leicht und luftig

Im Sommer gilt: Weniger ist mehr. Eine getönte Feuchtigkeitscreme oder ein BB-Cream sind perfekte Alternativen zu schwerem Make-up. Sie gleichen den Hautton aus, spenden Feuchtigkeit und lassen die Haut atmen. Wasserfeste Mascara ist im Sommer unverzichtbar. Die YSL Lash Clash Waterproof Mascara übersteht auch schweißtreibende Tage und Ausflüge ans Meer oder den Pool. So bleibt Ihr Look den ganzen Tag frisch.

© Yves Saint Laurent Beauty

Wohlfühlmomente

Entspannung für Körper und Seele

Gönnen Sie sich regelmäßig kleine Auszeiten. Ein entspannendes Bad mit ätherischen Ölen oder ein Spaziergang im Park können Wunder wirken und helfen, Stress abzubauen. Denn wahre Schönheit kommt von innen und ein ausgeglichener Geist strahlt nach außen.

Hydration von innen

Viel Wasser zu trinken ist das A und O für eine schöne Haut. Es hilft, Giftstoffe aus dem Körper zu spülen und die Haut von innen heraus zu hydratisieren. Frische Früchte und Gemüse sind zudem reich an Vitaminen und Antioxidantien, die die Haut strahlen lassen.

Bewegung an der frischen Luft

Sport im Freien tut nicht nur dem Körper gut, sondern auch der Seele. Joggen, Radfahren oder Yoga im Park sind hervorragende Möglichkeiten, um in Form zu bleiben und gleichzeitig die Sonne zu genießen.