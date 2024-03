Der Große Geysir im Süden Islands oder sein „Old Faithful“ genannter Kollege im US-amerikanischen Yellowstone-

Nationalpark sind sicherlich die berühmtesten Vertreter der temperamentvollen Quellen, die in regelmäßigen Abständen Fontänen gen Himmel schießen. Um eine bis zu 60 Meter Wassersäule zu erleben, muss man allerdings nicht annähernd so weit in die Ferne schweifen, es genügt eine Reise nach Rheinland-Pfalz.

Von Andernach aus, einer der ältesten Städte Deutschlands, geht es mit dem Schiff auf dem Rhein zum Naturschutzgebiet Namedyer Werth. Auf der bewaldeten Halbinsel im Fluss wurde im Jahr 1903 ein 343 Meter tiefes Loch gebohrt, mit dem geförderten CO 2 wollte man das Mineralwasser der Marke „Namedyer Sprudel“ beleben und weckte damit den heute größten Kaltwassergeysir der Welt.

Wie manche ihrer Kollegen auch, ist die Springquelle von Andernach pünktlich wie die Uhr: Sie pumpt das Wasser alle zwei Stunden für rund 15 Minuten in die Höhe, das Schauspiel beginnt mit einem frohlockenden Blubbern, Brodeln und Zischen zwischen den kupferroten Steinen als Ouvertüre. Weil das Wasser nur rund 20 Grad warm ist, erlebt man es erste Reihe fußfrei.