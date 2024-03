Wie viele Ballaststoffe in welchen Lebensmitteln enthalten sind? Eine Frage, die sich jeder stellen sollte, der abnehmen, aber auch sein Immunsystem stärken möchte. „Man weiß, dass Ballaststoffe einen positiven Einfluss auf die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren haben. Man geht davon aus, dass diese kurzkettigen Fettsäuren wichtige Energieträger sind und auch antientzündliche Wirkung haben“, erklärt der Molekularbiologe und Leiter des Instituts für Experimentelle Medizin der Universität Kiel, Christoph Kaleta. Es sei, betont er, vor allem die Artenvielfalt in der Darmflora wesentlich. Und: Auf Fertigprodukte sollte deshalb verzichtet werden. „Studien zeigen, dass Fertigprodukte eine deutliche Reduzierung der Vielfalt im Darm verursachen“, betont er.

Welche Folgen die Reduzierung der Bakterienvielfalt im Darm haben kann? Sie führt dazu, wie Kaleta im Magazin „Gesünder essen, aber wie?“ erklärt, dass bestimmte Stoffwechselprodukte, die sonst von Bakterien aufgenommen werden, von Krankheitserregern für ihr eigenes Wachstum genutzt werden. „Wenn das Mikrobiom sich verändert, kann das Immunsystem aus dem Gleichgewicht kommen“, warnt Kaleta.

Ballaststoffe füttern aber auch die Schlankmacherbakterien im Darm, betont der Mediziner Eberhard J. Wormer. „Ballaststoffe können als unverdauliche Faserstoffe Giftstoffe unschädlich machen und Gallensalze binden, sie sind aber auch an der Aktivierung von Hormonen beteiligt“, betont Wormer. Ebenso verstärken sie das Sättigungsgefühl, da sie in Verbindung mit Wasser aufquellen. Einen hohen Anteil an Ballaststoffen haben Äpfel mit Schale, Himbeeren, Leinsamen, Sesam, Nüsse, Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Gemüserohkost. 100 Gramm Roggen enthalten 13,4 Gramm Ballaststoffe, 100 Gramm Kidneybohnen 8,3 Gramm, weiße Bohnen 7,5, 100 Gramm Heidelbeeren 4,9, Mandeln 9,8 Gramm, Karotten 4 Gramm Ballaststoffe. Täglich sollten mindestens 30 Gramm an Ballaststoffen gegessen werden. Mehr im Magazin:

