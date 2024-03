Nach 20 Jahren Forschungs- und Restaurierungsarbeiten ist der „Steinriese“ im Tal der Tempel in Agrigent auf Sizilien wieder auferstanden. Der „Telamon“, eine der kolossalen anthropomorphen Statuen, die den Architrav des Zeus-Tempels, einem Wahrzeichen des Tals der Tempel, stützten, wurde nach schwierigen Restaurierungsarbeiten in seine ursprüngliche aufrechte Position gehievt.

Dies wurde durch eine zwölf Meter hohe Stahlkonstruktion ermöglicht, an der die einzelnen Steinteile der fast acht Meter hohen Statue angebracht wurden. „Der Steinriese des antiken Akragas, den wir nun nach so vielen Jahren des Studiums und der Forschung in seiner natürlichen Position betrachten können, ist das Herzstück eines wichtigen Projekts zur Aufwertung des gesamten Areals des Zeus-Tempels“, sagte der Präsident der Region Sizilien, Renato Schifani.

Das gesamte Projekt umfasst die Rekonstruktion eines Teils des Tempels, um eine konkretere Vorstellung von den kolossalen Dimensionen und der Einzigartigkeit des Monuments zu vermitteln und um die Artefakte zu schützen. Der Zeus-Tempel war der größte Tempel auf Sizilien. Der Telamon stellte die von Zeus unterjochten Naturgewalten dar. Er stützte zusammen mit den Säulen des Tempels die Dachkonstruktion.

Der aufgestellte Telamon im Tal der Tempel auf Sizilien © KK

Park bereitet sich auf Kulturjahr vor

Im Jahr 2004 hat der Park des Tals der Tempel eine umfangreiche Studien- und Forschungskampagne für das Olympieion, den Zeus-Tempel, gestartet, mit der das Germanische Archäologische Institut in Rom (Dai Rom) unter der Leitung von Heinz-Jürgen Beste beauftragt wurde. Die Studie brachte nicht nur neue Erkenntnisse über das Monument, sondern führte auch zu einer genauen Katalogisierung der noch auf der Stätte befindlichen Elemente. Auf diese Weise wurden mehr als 90 Fragmente identifiziert, die zu mindestens acht verschiedenen Telamonen gehören.

Das Tal der Tempel ist das größte Ausgrabungsgebiet einer griechischen Stadt außerhalb Griechenlands. Seit 1997 wurde es von der Unesco zum Weltkulturerbe der Menschheit erklärt. Viele Tempel sind zum Teil noch gut erhalten. Antike Grabanlagen verschiedener Art sind ebenfalls auf dem Gelände zu besichtigen. 2025 wird Agrigent Kulturhauptstadt Italiens sein.