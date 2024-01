In den Sommermonaten ist das Pöllatal, westlich vom Katschberg gelegen, ein sehr beliebtes und gut besuchtes Ausflugsziel. Scharenweise werden die Gäste mit der Tschu-Tschu-Bahn in eines der schönsten Alpentäler von Kärnten befördert. Im Winter legt sich eine angenehme Stille über das Tal. Abgesehen von ein paar Tourengehern, die in Richtung Seemannwand unterwegs sind, gibt es nur wenige, die das zauberhafte Naturschutzgebiet besuchen.

Winterwanderer können auf der geräumten, aber für den Verkehr gesperrten Straße, die eindrucksvolle Kulisse im Schritttempo genießen. Die Wanderung ins Innere Pöllatal und zurück dauert bei gemütlichem Tempo etwa drei Stunden. Eine kleine Jause sollte man dabeihaben, weil die Schoberblickhütte derzeit nicht geöffnet hat. Wer nach der Tour eine Einkehrmöglichkeit sucht, wird in Rennweg im Gasthof Post fündig.

Der Winterwanderweg ins Pöllatal beginnt am Parkplatz P1. Von hier geht es auf einer nahezu ebenen Almstraße an der Lieser entlang taleinwärts. Empfehlenswert sind knöchelhohe Schuhe mit einer griffigen Sohle sowie Wanderstöcke. Wer mit Schneeschuhen unterwegs ist, kann auch abseits der geräumten Straße die Naturlandschaft erkunden. Idealerweise geht man um die Mittagszeit, weil dann die wärmende Sonne über die hohen Bergkämme klettert und das Tal erleuchtet. An der Abzweigung zur Knödelhütte ist der Umkehrpunkt der Wanderung erreicht. Ab hier geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt.