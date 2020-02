Was die Kleine Zeitung am Wochenende von 28. Februar bis 1. März empfiehlt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rozznjogd © Christian M. Müller

28. Februar bis 14. März 2020:

Das Hoftheater Höf/Präbach feiert mit Peter Turrinis "Rozznjogd" Premiere. Christian M. Müller hat das Stück für die Jetztzeit leicht adaptiert. Die Uraufführung von Peter Turrinis Drama „Rozznjogd“ am Wiener Volkstheater geriet 1971 zum Theaterskandal. Bis heute hat das Stück jedoch nichts von seiner Kraft und Aktualität eingebüßt.

„Er“, ein junger Durchschnittstyp und „Sie“, auch keine Ausnahmeerscheinung haben ihr erstes Rendezvous. Dieses findet auf einer Dating-Plattform statt. „Er“ hat diese herkömmlichen ritualisierten Dates satt, bei denen man sich eigentlich „eh nur etwas vormacht“ – wenn schon, will „Er“ „Sie“ richtig kennenlernen. Im Zuge gegenseitiger Annäherung beginnt ein schonungsloser Körper- und Seelen-Striptease: Beide befreien sich von ihren Verkleidungen. Doch ohne die Masken der Gesellschaft wird die Nacktheit zur Überlebensfrage. Nun sind sie wie Ratten, auf die „Er“ schießt. Aber was bleibt, wenn man sich von allen Konventionen und Zwängen befreit?

Kohlbauerhof, Maningweg 10, Höf-Präbach. 28. 2., 19 Uhr. Jeweils Freitag bis Sonntag. Bis 14. 3. Tel. 0664-250 9 1 09





28. Februar 2020:

Liebe und Leidenschaft, Hass und Verzweiflung. In „Hemingways Liebeshöllen“ begeben sich die beiden Kammerschauspieler Sona MacDonald und Johannes Krisch auf die Spuren des exzentrischen Schriftstellers, seiner Ehefrau Martha Gellhorn und seiner Brief-Geliebten Marlene Dietrich.

Greith-Haus, St. Ulrich im Greith. 28. 2., 19.30 Uhr. Tel. (03465) 20 2 00

Johannes Krisch, Sona MacDonald Foto © KK

28. Februar bis 8. März 2020:

Das Theater Mariahilf zeigt Ken Lugwigs Komödienklassiker. Aufregung in der Oper von Cleveland: der berühmte Tenor Tito Merelli kann nicht auftreten. Doch wie die ausverkaufte Premiere retten? Das Theater Mariahilf erzählt davon in der beliebten Komödie „Otello darf nicht platzen“.

Kristallwerk, Viktor-Franz-Straße 9, Graz. 28. 2., 19.30 Uhr. Bis 8. 3. Tel. 0699-113 09 414

Otello darf nicht platzen Foto © Theater Mariahilf

28. Februar 2020:

Jubiläumskonzert des Grazer Musikgymnasiums. Singend, klingend und swingend begeht das Musikgymnasium Dreihackengasse seinen 40. Geburtstag. Die jungen Musiker und Musikerinnen sind in verschiedenen Formationen zu erleben, z. B. als Jazzensemble „Jazzbrezn“, als Big Band Cross und auch als Orchester.

Orpheum, Graz. 28. 2., 19 Uhr. Tel. (0316) 80 00

Musikgymnasium Graz Foto © KK

29. Februar 2020:

Krimifrühstück mit Slupetzky. Krimiautor Stefan Slupetzky liest aus seinem neuen Werk „Im Netz des Lemming“. Darin befasst sich Ex-Polizist Leopold „Lemming“ Wallisch mit Cybermobbing als Auslöser für tragische Ereignisse.

Kulturhauscafé, Bad Waltersdorf. 29. 2., 8.30 Uhr. Tel. 0664-411 38 79

Stefan Slupetzky Foto © Christian Hofer

29. Februar 2020:

The Kronskies präsentieren „Friends or Foes“. Nach der Debut-EP „Stay with Izzy“ meldet sich die Grazer Indie-Rock Band The Kronskies mit neuem Material zurück. Die neue Single „Friends or Foes“ wird nun mit Release-Show vorgestellt. Support kommt von Painted Beehive.

ppc, Graz. 29. 2., 19 Uhr. Tel. (0316) 81 41 41-33

The Kronskies Foto © KK

29. Februar bis 26. April 2020:

Die Komödie Graz zeigt eine klassische Boulevard-Komödie: „Der Club der Hypochonder“. Regie führt dabei Robert Persché. Drei Männer über 50: Leo, Ken und Tom. Ein Antiquar, ein Architekt in Scheidung und sein Bruder, ein draufgängerischer Frauenheld. Das Trio lebt zusammen in einer WG und leidet unter (eingebildeten) Krankheiten, die mit dem Älterwerden zu tun haben; dabei übertreffen sie einander im Erfinden der Beschwerden. Als dann ein falscher Anzug aus der Reinigung, Kens Frau, ihr Liebhaber, Leos Exfreund, Toms schwangere Freundin und ein italienischer Schönheitschirurg auftauchen, ist das pointenreiche Chaos mit turbulenten Verwechslungen perfekt. Die Komödie Graz spielt die deutschsprachige Erstaufführung des Boulevard-Stückes „Der Club der Hypochonder“ von Meggie W. Wrightt. Das Ensemble besteht aus: Michaela Haselbacher-Berner, Birgit Spuller, Franz Gollner, Urs Harnik, Janos Mischuretz, Stefan Moser und Reinhardt Winter.

Münzgrabenstraße 36, Graz. Premiere: 29. 2., 19.30 Uhr (Weiters: 1., 5., 6., 7. 3.).

Tel. 0664-53 69 770

Der Club der Hypochonder Foto © Peter Manninger

29. Februar und 1. März 2020:

Ein Märchenklassiker als Musical. Ungeheuer schön: Im Musical „Die Schöne und das Biest“ erzählt das Theater Liberi aus Bochum die berührende Geschichte wahrer Liebe. Gefühlvolle Eigenkompositionen, Poesie, Witz und Emotion sind die Zutaten der Geschichte von Belle und dem verzauberten Prinzen. nilz böhme, hf

Kunsthaus, Weiz. 29. 2., 15 Uhr. – Helmut List-Halle, Graz. 1. 3., 11 und 15 Uhr.

Tel. (0316) 871 871 11

Die Schöne und das Biest Foto © Nilz Böhme

1. März 2020:

Benefizkonzert für Kerstins Familie. Mit einem Benefizkonzert soll der Familie der tragisch ums Leben gekommenen jungen Grazer Mutter geholfen werden. Elf Solo-Künstler und verschiedene Bands treten dabei auf, darunter Anja Wendzel, Matthias Nebel, Vida Noa, die Edlseer, Egon7 und Westwind. Außerdem Gernot Pachernigg, Westwind, De Zwa, Grenzenlos, der Beat Club und die Spielgemeinschaft Schwanberg-St. Peter im Sulmtal.

Orpheum, Graz. 1. 3., 18.30 Uhr. Tel. (0316) 871 871-11

Westwind Foto © KK

29. Februar bis 11. April 2020:

Osterausstellung auf Schloss Burgau. Am Samstag wird die Osterausstellung auf Schloss Burgau eröffnet. Von bunt bemalten Eiern, Tieren aus Holz, Stoff, Glas oder Keramik, über Naturkosmetik bis hin zu kulinarischen Leckerbissen, ob deftig, vegetarisch oder vegan, gibt es viel zu entdecken.

Schloss Burgau. Eröffnung: 29. 2. Täglich, 10 bis 18 Uhr. Bis 11. 4. Eintritt frei!

Osterausstellung auf Schloss Burgau Foto © KK