Bunt, laut, schnell, schrill und das ist nur eine kleine Auswahl an vordergründigen Grundfarben von Instagram, TikTok & Co. – alles bunt und wunderbar, also wer sieht hier Schlachtfelder? Angesichts realer Schlachtfelder könnte man das zynisch finden, aber haben nicht Drohnen längst viele Kampfhandlungen übernommen? Zurück ins Digitale: Künstler und Podcast-Host Joshua Citarella steht mit seiner Blogserie „The Platform Wars“ Pate für den Titel der Gruppenausstellung (Kuratorin Mona Schubert). In fünf Positionen wird verdichtet und verhandelt, was scheinbar harmlos an uns vorbeizieht. Menschen mit Katzenohren, Tradwifes, Essensvideos – all das sind Akteure am Schlachtfeld. Gekämpft wird bei den Platform Wars an vielen Fronten: TikTok und Co. sind Umschlagplätze für Identitäten und Emotionen, Sammelbecken und Kaderschmieden vielerlei Ideologien und gigantische Geldmaschinen obendrein. Klingt oberflächlich? Davon soll man sich nicht täuschen lassen. Diese Oberfläche ist ein Lockstoff.

S()fia Braga, Still aus: Platform Workshippers, 2023–2025 © Braga

Die italienische Transmedia-Künstlerin S()fia Braga hat mit ihrer Installation „Platform Workshippers“ (2023-2025) einen überdimensionierten Black Mirror geschaffen, vor dem man bald wie paralysiert steht, als wäre man kopfüber in ein Rabbit Hole gefallen. Will man raus oder will man nicht raus? Und zack, ist es zu spät, schon steckt man in der Doomscrolling-Maschine, die einen, ja was eigentlich? Einlullt, zermalmt, zärtlich umarmt, transformiert?

Braga versammelt sie alle: Brand Summoner, Daily Vlogger, Sleepfluencer, Factory Toker, Prosumer, Lurker oder wie sie alle heißen und womit sie alle den Algorithmus füttern. Sie inszeniert eine flimmernde Beitragsschlacht, die sie in eine „Kosmologie der digitalen Welt“ transferiert, aber gleichzeitig auch filetiert. Anbetung und Aufklärung. „Bereitschaft“ (2024-2025) von Jakob-Ganslmeier & Ana Zibelnik ziehen Querverbindungen zwischen Plattformlogiken und radikalisierten Weltbildern. Längst im Mainstream angekommen sind „Looksmaxxing“ und „Bonesmashing“ – krude Selbstoptimierungstechniken, die das Unterfutter rechter Männlichkeitsfantasien sind.

Ganslmeier & Zibelnik: Bereitschaft, 2024–2025. © Ganslmeier/Zibelnik

Es wird exzessiv geshoppt, geweint und sich der Inszenierung hingegeben: Zarina Nares ist in „Meditation For Releasing The Capitalist Patriarchy Within“ (2022) den Mechanismen auf der Spur, wie Social-Media-Plattformen weibliche Selbstbilder formen und triggern. Frida Orupabo zieht einen mit ihrer widerständigen Arbeit „Conversations“ (2025) aus dem Rabbit Hole raus: Es geht um den Schwarzen, zumeist weiblichen, Körper, dessen Darstellungen sie aus dem Netz und historischen Aufnahmen zu einem neuen Geflecht spinnt, das von Rassismus, Sexismus und Kolonialismus erzählt. Es sind keine Geschichten aus längst vergangener Zeit, sondern auch aus dem Hier und Jetzt.

Joshua Citarella, Anarcho-Primitivist Caliphatism, aus der Serie: e-deologies, 2020–2025 © Citarella

Sich ebenda zu verorten, nimmt Formen an, die sich jeglicher Schublade entziehen: „e-deologies“ (2020-2025) ist Joshua Citarellas Sammlung von Flaggen, die er im Netz gefunden hat – offenbar beliebt unter Teenagern: Hier verschmelzen politische Ideologien, die sich im realen Leben abstoßen. „Anarcho-primitivistischer Kalifatismus“ treibt wohl nicht nur Politologen den Schweiß auf die Stirn.

Zarina Nares, Still aus: Meditation for Releasing The Capitalist Patriarchy Within, 2022 © Zarina Nares

Alle Arbeiten der Ausstellung sind zwischen 2020 und 2025 entstanden, einer Zeit, in der sich die Künstliche Intelligenz gerade einmal warmgelaufen hat. KI wird die disruptive Kraft des Digitalen noch vervielfachen. Muss das Zukunftsdenken automatisch in der Dystopie enden? Welche Strategien gibt es dagegen? Ein Satz wabert durch die Ausstellung, der hängenbleibt: „Absence, the highest form of presence“ (“Abwesenheit, die höchste Form der Präsenz“). Ist das ein Ticket aus dem Rabbit Hole?

Platform Wars. Bis 25. Mai. Camera Austria, Lendkai 1, 8020 Graz. 8. Mai: Workshop „Working Hard Or Hardly Working? On Labor, Femininity, and Self-Commodification on Digital Platforms“ (Celina Beck, Emma Maria Lakkala). Infos: camera-austria.at.